Sarkozy chiede la libertà su cauzione
7.00 In aula oggi la richiesta di libertà su cauzione per l'ex presidente francese Sarkozy, condannato in via definitiva per illecito finanziamento alla sua campagna presidenziale nel 2007, con fondi libici. Condannato a 5 anni, Sarkozy ha sempre detto di essere stato incastrato dal regime di Gheddafi. Il 26 novembre un altro processo, che riguarda la seconda campagna presidenziale, quella del 2012, da cui Sarkozy uscì sconfitto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
