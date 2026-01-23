Crans Montana Tajani | Libertà su cauzione è oltraggio alle famiglie

Il commento di Tajani sulla decisione della magistratura di Sion di concedere la libertà su cauzione evidenzia la sua forte opposizione. Secondo l'esponente, tale scelta rappresenta un oltraggio alle famiglie delle vittime e alle persone coinvolte, sottolineando l’importanza di un intervento giudiziario che tenga conto della gravità dei fatti. La vicenda solleva questioni sulla giustizia e sulla tutela delle vittime in casi di particolare rilevanza.

“Non ci sono parole per commentare la decisione della magistratura di Sion della libertà su cauzione, che suona come un oltraggio alle famiglie e alle decine di morti e feriti.” Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenuto a Napoli nel corso della manifestazione “Valori. Più libertà, più dignità”, sulla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale ‘Le Constellation’ di Crans-Montana teatro della strage di capodanno costata la vita a 40 persone. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Crans Montana, Jacques Moretti è libero: un amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi. ?Tajani: «Oltraggio alle famiglie»Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato rimesso in libertà dal Tribunale di Sion, che ha disposto la scarcerazione dopo il pagamento di una cauzione di 200mila franchi da parte di un amico.

Strage Crans-Montana, Tajani Scarcerazione Moretti un oltraggio alle famiglie

Jacques Moretti scarcerato dopo la strage di Crans-Montana, lo sdegno del ministro Antonio TajaniJacques Moretti scarcerato dopo la strage di Crans-Montana, Antonio Tajani, ministro degli Esteri, commenta. Non ho parole, un vero oltraggio ... virgilio.it

Crans-Montana, Jacques Moretti scarcerato dopo il pagamento della cauzione. Tajani: «Oltraggio alle famiglie»Il titolare del Constellation scarcerato dal tribunale di Sion. Indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi, Moretti ha versato 200.000 franchi di cauzione ... corriere.it

Non ho parole per commentare la scarcerazione in Svizzera di Jacques Moretti. È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli a Crans-Montana, che non tiene conto del lutto e del dolore profondo che que x.com