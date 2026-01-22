A Scaletta Zanclea un tratto dei binari è sospeso nel vuoto | i danni del passaggio del ciclone Harry

A Scaletta Zanclea, un tratto dei binari ferroviari si trova sospeso nel vuoto a causa dei danni causati dal passaggio del ciclone Harry. Il maltempo in Sicilia ha provocato ingenti conseguenze, con le mareggiate che hanno compromesso infrastrutture fondamentali, tra cui la linea ferroviaria tra Messina e Catania. Questa situazione evidenzia l'impatto degli eventi meteorologici estremi sulla rete di trasporto dell’isola.

