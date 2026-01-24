Siamo con chi spara ai sionisti | l’ultima puntata dell’odio pro Pal

L’ultima puntata delle tensioni in Medio Oriente evidenzia il crescente fenomeno delle posizioni estremiste, spesso presentate come difese dei diritti umani. Si assiste a un aumento di discorsi di intolleranza, alimentati da chi si erge a paladino dei diritti dei palestinesi, ma che spesso sfociano in rhetoriche e comportamenti di ostilità. È importante analizzare con attenzione questi sviluppi per comprendere le dinamiche in atto e promuovere un dialogo equilibrato e rispettoso.

Sempre più intolleranza da parte di chi si finge buonista e si erge a paladino dei diritti umani come i fantomatici ProPal. A essere bersaglio delle contestazioni questa volta è l’europarlamentare del Pd Giorgio Gori, che ha l’unica “colpa” di non aver fatto una crociata contro gli ebrei e di appartenere alla cosiddetta “corrente riformista” del suo partito. Era nella sede universitaria di via dei Caniana a Bergamo per partecipare all'incontro “Giovani, università e lavoro: attrattività del nostro Paese” ed ecco che gli viene rivolta la terribile frase “siamo con chiunque spara a un sionista” accompagnata dallo striscione “fuori i sionisti dall’Università”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

“…siamo con chiunque spara a un sionista”: una frase gravissima e inaccettabile. Solidarietà a Giorgio Gori. Prevenire e contrastare gli atti e le espressioni di odio e di violenza, che generano e sedimentano discriminazioni, cercando innanzitutto di sconfigger x.com

Le frasi pronunciate all’Università di Bergamo da un gruppo di contestatori – «siamo con chiunque spara a un sionista» – sono gravissime e inaccettabili. Non si tratta di dissenso, ma di un esplicito incitamento alla violenza e all’odio. I diritti del popolo palestin - facebook.com facebook