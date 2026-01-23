Contestazione choc a Giorgio Gori Pd I Pro Pal | Siamo con chi spara ai sionisti video

Durante un evento presso l’Università di Bergamo, l’europarlamentare del Pd Giorgio Gori è stato oggetto di contestazioni da parte di alcuni manifestanti pro Palestina. Gli intervenuti hanno interrotto il convegno, esponendo uno striscione con la scritta “Fuori i sionisti dalle Università”. La protesta ha suscitato diverse reazioni, evidenziando le tensioni attuali sui temi geopolitici e universitari.

Contestazioni all’università di Bergamo per l’europarlamentare del Pd Giorgio Gori. Alcuni manifestanti pro Palestina hanno interrotto un convegno dedicato a giovani, università e lavoro ed esposto uno striscione riportante “Fuori i sionisti dalle Università”. “Non siamo con Hamas, siamo con chiunque spara a un sionista” dice uno degli attivisti, ripreso in un video. “Un piccolo gruppetto di persone, con kefiah multicolori, hanno appena interrotto l’incontro, organizzato dalle associazioni studentesche della @unibergamo, a cui partecipo assieme alla collega Federica Origo e a Giorgio Gori”, scrive sul proprio profilo Instagram il professor Michele Boldrin, docente di Economia all’università di Washington. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

