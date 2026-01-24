Si sfiorano gli 85mila residenti Sempre più over 70 e stranieri

Busto Arsizio conta ormai circa 85.000 residenti, con una crescita costante della popolazione, in particolare tra gli over 70 e gli stranieri. Tuttavia, dietro a questi numeri si cela una tendenza preoccupante: la diminuzione della natalità. La città sta affrontando sfide demografiche che richiedono attenzione e analisi approfondite per comprendere le dinamiche in atto e le possibili ripercussioni future.

La città cresce, i numeri salgono, la popolazione aumenta. Ma sotto la superficie dei dati positivi si nasconde una verità che fa rumore: a Busto Arsizio non si fanno più figli. È questo il vero cuore del quadro demografico presentato dall’amministrazione comunale: una città che invecchia, vive sempre più a lungo, ma mette al mondo sempre meno bambini. Al 31 dicembre 2025 i residenti hanno raggiunto quota 84.973, con un incremento di 505 persone rispetto all’anno precedente. Busto sfiora così gli 85mila abitanti, consolidando il quinto posto tra le città lombarde per popolazione e il primato assoluto tra i comuni non capoluogo di provincia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si sfiorano gli 85mila residenti. Sempre più over 70 e stranieri Monza? Una città sempre più multietnica: stranieri 12 residenti su centoMonza si conferma una città in evoluzione, con una crescente diversità culturale. Leggi anche: L’Emilia-Romagna è la regione con più residenti stranieri in Italia Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Si sfiorano gli 85mila residenti. Sempre più over 70 e stranieri. Busto sfiora quota 85mila (e lascia indietro ancora Como)La città si conferma quinta in Regione, anche se i dati comaschi del 2025 sono ancora da aggiornare. Mancano 27 persone a una soglia storica. Gli stranieri sono l'11,94% della popolazione ... varesenoi.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.