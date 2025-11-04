L’Emilia-Romagna è la regione con più residenti stranieri in Italia

L’Emilia-Romagna è la regione italiana in cui è più alto il numero di residenti stranieri. Il dato è emerso durante la presentazione di un rapporto del centro studi Idos. La ricerca, patrocinata dalla Regione, ha visto la partecipazione di Valerio Vanelli, co-autore di uno dei capitoli del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it