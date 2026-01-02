Monza si conferma una città in evoluzione, con una crescente diversità culturale. Dal 2000 al 2024, la popolazione è passata da circa 120.000 a 123.000 abitanti, mentre la presenza di stranieri ha raggiunto circa 12 residenti ogni cento. Questa articolata composizione demografica riflette un processo di integrazione e cambiamento sociale che caratterizza il contesto urbano odierno.

Monza, 2 gennaio 2026 – Una città sempre più multietnica. Dal 2000 al 2024 Monza è cresciuta da 120 a 123mila abitanti (esattamente 123.032). I monzesi emigrati all’estero sono stati 534, abbondantemente bilanciati dai 1.123 immigrati. Più in generale al 1° gennaio 2025 la provincia di Monza e della Brianza aveva 879.752 abitanti con una crescita di 112.723 unità. In Brianza i residenti di cittadinanza straniera sono 83.216, il 9,5% del totale. A Monza, a fine 2024, i cittadini stranieri erano poco meno di 15mila, di cui 746 avevano acquisito la cittadinanza italiana. Quindi, da un 3% di cittadini stranieri nel 2000 si è passati al 12,14%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza? Una città sempre più multietnica: stranieri 12 residenti su cento

Leggi anche: Immigrazie, a Rimini 38 mila residenti stranieri e con età media giovane. "Una città viva e accogliente"

Leggi anche: Via 7 Luglio sempre più multietnica. Apre Marrakesh, la sfida di Mohamed

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Roberto Colombo. Richard Clayderman · Lady Di. Ogni luogo qui è segnato dal suo nome. Monza, la città di Teodolinda. PS: tutte le immagini di questo reel sono state realizzate dal sottoscritto in ambienti ove è consentito. - facebook.com facebook