Milinkovic-Savic ancora da record e avvisa Meret | sarà panchina anche dopo il rientro?
Il Napoli non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 con il Como. Gli azzurri salgono così a un solo punto sulla Roma, anche grazie alle parate di Milinkovic-Savic. Il numero 32 azzurro è stato l’assoluto protagonista della sfida, con il rigore neutralizzato a Morata, che fa suscitare ancora più dubbi su Alex Meret. Il serbo para un altro rigore e Meret è avvisato. Ancora prima di parare il rigore a Morata e precedentemente a Camarda contro il Lecce, Milinkovic-Savic dava segni di una titolarità sempre più fissa. Prima ancora dell’infortunio ultimo di Meret, infatti, il serbo ha collezionato cinque partite consecutive (in tutte le competizioni) quando il numero uno era ancora a disposizione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Argomenti simili trattati di recente
