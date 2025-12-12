Falsi modelli 730 per ottenere rimborsi | arrestato il il truffatore che rubava le identità digitali

Un truffatore che falsificava modelli 730 per ottenere rimborsi indebiti è stato arrestato a Milano. Centinaia di dichiarazioni fiscali con dati falsi, intestate a persone ignare, avevano generato circa 180mila euro di rimborsi fraudolenti. L’indagine, condotta dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ha portato alla scoperta e all’arresto del responsabile.

Milano, 12 dicembre 2025 – Centinaia di Modelli 730, intestati a persone fisiche nei qual erano stati riportati (a loro insaputa) dati falsi in modo da generare indebiti rimborsi da parte dell'Agenzia delle Entrate per circa 180mila euro sono stati scoperti dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Fatture inesistenti e 600mila euro sequestrati, così il titolare della società Lanzani di Mariano è finito nei guai Le accuse. I militari hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare personale emesso dal Gip presso il Tribunale di Milano nei confronti di un soggetto indagato per sostituzione di persona, grazie a un accesso abusivo al sistema informatico e indebita percezione di erogazioni pubbliche.

