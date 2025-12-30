Finto autotrasportatore si presenta in ditta con falsi documenti e porta via carico di aragoste da 370mila euro
Un autotrasportatore si è presentato presso un magazzino nel Massachusetts, negli Stati Uniti, con documenti di carico falsificati. Dopo aver ottenuto l'accesso, ha prelevato un carico di aragoste del valore di circa 370.000 euro, successivamente scomparso. L’episodio evidenzia le criticità legate alla sicurezza e alle frodi nel settore del trasporto internazionale di merci.
Il camionista si è presentato nel magazzino del Massachusetts, in Usa, esibendo documenti di carico falsificati e portando via un intero carico di aragoste poi sparito. Sul caso indaga l'Fbi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
