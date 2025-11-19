Prima l’eliminazione della Serbia di Novak Djokovic e di altre squadre altisonanti (pensiamo a Canada, Australia e Stati Uniti). Poi i forfait di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. Quella appena cominciata si prospetta un’edizione di Coppa Davis molto sottotono. Basti pensare che scorrendo i convocati della varie squadre c’è solo un giocatore della top-10 del ranking Atp, tre se allarghiamo il discorso ai primi 20 della classifica. Zverev: «Questo torneo non ha nulla a che vedere con la Coppa Davis». Un tempo la Coppa Davis equivaleva al Mondiale di calcio, era una delle manifestazioni più prestigiose della stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La Coppa Davis non interessa a nessuno: c'è solo un top ten a giocarla e tre dei primi venti tennisti al mondo (Libero)