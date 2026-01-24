Nel gigante di Spindleruv Mlyn, Ilaria Ghisalberti si distingue con una buona performance, arrivando 13esima con il pettorale 44. La bergamasca mostra progressi e spera di qualificarsi per le Olimpiadi, lasciando alle spalle l’assenza di Sofia Goggia. La gara evidenzia il talento emergente dello sci alpino italiano e l’importanza di ogni risultato in vista delle prossime competizioni internazionali.

SCI ALPINO. Nel gigante di Spindleruv Mlyn, sorprende la bergamasca che con il pettorale 44 arriva 13esima. Grande prova per la bergamasca Ilaria Ghisalberti: finisce 13ma nella prima manche gigante di Spindleruv Mlyn in Repubblica Ceca e può addirittura giocarsi la convocazione per le Olimpiadi, le serve però entrare nella top ten nella seconda manche alle 13.30. Una delle migliori prestazioni in Coppa del Mondo per la sciatrice di Zogno che ora spera di ripetere la bella prova anche nella seconda manche. Si conferma in un periodo di forma ottimale anche Lara della Mea che è ottava. 1 Sara Hector Svezia 1:11. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Non c’è Sofia Goggia, grande prima manche di Ilaria Ghisalberti che spera nelle Olimpiadi

Leggi anche: Sofia Goggia: “Seconda manche meglio della prima, ma lontana dal livello che raggiungo in allenamento”

A che ora le prossime gare di Sofia Goggia: tutte le gare prima delle OlimpiadiLe prossime gare di Sofia Goggia in Coppa del Mondo, prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, includono otto appuntamenti tra gigante, superG e discesa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Morta a 83 anni la principessa ribelle Irene di Grecia, sorella amatissima della regina Sofia: appassionata di yoga e meditazione, detestava il lusso; La moda Valentino è l’unica cosa che abbia mai messo d’accordo la regina Letizia e sua suocera Sofia; Crans-Montana, il fratello di Sofia: L'abbiamo riconosciuta dalle unghie, le serviranno anni per guarire. Ora ho paura dei luoghi chiusi; Ha perso padre, madre e sorella. Domani tornerà al fronte in Ucraina e ascolterà la musica di Sofia Tarantino.

Non c’è Sofia Goggia, grande prima manche di Ilaria Ghisalberti che spera nelle OlimpiadiGrande prova per la bergamasca Ilaria Ghisalberti: finisce 13ma nella prima manche gigante di Spindleruv Mlyn in Repubblica Ceca e può addirittura giocarsi la convocazione per le Olimpiadi, le serve ... ecodibergamo.it

Sofia Goggia: Le cose non mi vengono facilissime, c’è tanto da limare. Stagione non vincente in discesaSofia Goggia non ha impressionato nella seconda prova cronometrata della discesa libera di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino ... oasport.it

Sofia Goggia dona al padre l’usufrutto anche sulla sua quota diretta: a lei resta la nuda proprietà del 100% della società da 1,5 milioni di attivo - facebook.com facebook

SOFIA GOGGIA RISCHIA TROPPO ED È OUT L'azzurra di fatto non entra nemmeno in gara nel gigante di Plan de Corones: la campionessa bergamasca cerca un'inclinazione impossibile da sostenere ed esce di scena già nella prima manche #Eu x.com