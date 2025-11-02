Al Benelli arriva l’Ascoli | Ravenna sfida da vincere

La miglior difesa del calcio professionistico europeo arriva a Ravenna. E anche il miglior attacco del girone B. Oggi pomeriggio – nel sold out del Benelli, fischio d’inizio alle 17.30, arbitro Madonia di Palermo, diretta a pagamento su Sky – il Ravenna sfida l’Ascoli, che ha incassato appena 2 reti in 11 partite, che ha segnato 22 gol e che condivide coi giallorossi il 2° posto in classifica. Nell’anticipo di ieri pomeriggio, l’Arezzo ha sconfitto 5-1 il Campobasso. Il Ravenna arriva allo scontro diretto col petto gonfio e col morale alto. Il successo di Piancastagnaio al 97’ e il 3-0 di Coppa Italia contro il Rimini, hanno di fatto cancellato lo scivolone interno contro la capolista Arezzo, mettendo in vetrina un grande Okaka. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Al Benelli arriva l’Ascoli: "Ravenna, sfida da vincere"

