SERIE C Benevento-Sorrento la diretta testuale
Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento (22) e Sorrento (12) si affrontano al “Ciro Vigorito” nella dodicesima giornata di campionato. I giallorossi in casa fino ad ora hanno sempre vinto (5 su 5). Mister Auteri per la prima volta dall’inizio della stagione stasera deve fare a meno del bomber Salvemini (non convocato) alle prese con i postumi dell’infortunio alla caviglia rimediato a Catania. Benevento-Sorrento (ore 20:30) BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Borghini; Pierozzi, Maita, Mehic, Ceresoli; Lamesta, Mignani, Manconi. A disp.: Russo, Esposito, Sena, Prisco, Viscardi, Carfora, Romano, Ricci, Tsingaras, Tumminello, Della Morte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
