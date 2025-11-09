SERIE C Foggia-Benevento | la diretta testuale

Foggia (10) e Benevento (23) si affrontano allo "Zaccheria" nella 13esima giornata di campionato. I giallorossi sono reduci da una sconfitta ed un pareggio. L'ultimo successo risale al 18 ottobre nel 2-0 casalingo contro il Potenza. Mister Auteri deve fare a meno degli indisponibili Salvemini e Simonetti oltre allo squalificato Ceresoli. Esordio sulla panchina del Foggia per il tecnico Barilari che in settimana ha preso il posto di Delio Rossi. Foggia-Benevento (ore 20:30) Foggia (4-3-3): Perucchini; Buttaro, Minelli, Rizzo, Panico; Garofalo, Pazienza, Oliva; D'Amico, Bevilacqua, Sylla.

