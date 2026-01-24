Serie A Reggio BiC a Macerata tra mille ostacoli | inizia il girone di ritorno

La Reggio BiC riprende il campionato di Serie A Fipic a Macerata, affrontando un avvio di girone di ritorno caratterizzato da diverse difficoltà. La squadra si prepara a confrontarsi con le sfide di questa fase, in un contesto che richiede impegno e concentrazione. Un momento importante per valutare i progressi e le prospettive future nel proseguo della stagione.

Ancora una volta lontano dalle mura amiche, la squadra si trova costretta a fare i conti con una serie di problematiche. Fischio di inizio, sabato 24 gennaio, alle ore 15 Riparte da Macerata il cammino della Reggio BiC nel campionato di Serie A Fipic, ma l'inizio del girone di ritorno si presenta come una vera e propria corsa a ostacoli. Ancora una volta lontano dalle mura amiche, la Reggio BiC si trova costretta a fare i conti con una serie di problematiche che stanno caratterizzando una stagione estremamente complessa. Non solo il valore dell'avversario, costruito per competere ai vertici, ma anche difficoltà logistiche, assenze pesanti e una preparazione fortemente condizionata dagli eventi nell'ultima settimana.

