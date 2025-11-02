Serie A Reggio BiC cede il passo a Santo Stefano Macerata

Reggiotoday.it | 2 nov 2025

Esordio amaro per la Reggio BiC nella prima giornata del campionato di Serie A Fipic. I reggini, privi del capitano Sripirom, hanno ceduto il passo al Santo Stefano Macerata con il punteggio di 36-52, dopo un buon avvio che aveva lasciato ben sperare nei primi minuti del match.La squadra di coach. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

