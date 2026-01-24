Sempio a Quarto Grado | La mia versione non cambia Io dai Poggi il giorno del delitto? Le case sono vicine

Andrea Sempio ha confermato a Quarto Grado che la sua versione sulla sera del delitto di Chiara Poggi rimane invariata, anche in caso di eventuali variazioni sull’orario di decesso. L’intervista ha chiarito la sua presenza ai Poggi il 13 agosto 2007, sottolineando che le case sono vicine e che le sue dichiarazioni non si modificano. Un chiarimento importante nel corso delle indagini e del procedimento giudiziario in corso.

"La mia versione non cambia. Anche se dovesse cambiare l'ora del decesso". A chiarirlo è Andrea Sempio che, intervistato a Quarto Grado su Rete Quattro, ha raccontato cosa ha fatto il 13 agosto 2007, il giorno in cui è morta Chiara Poggi, ribadendo che la sua versione non cambierà anche se la. Durante la trasmissione di Quarto Grado, Andrea Sempio ha partecipato a un confronto con gli opinionisti, dichiarando di aver chiamato gli amici come parte di una strategia. Garlasco, spuntano le foto di Sempio davanti a casa Poggi nel giorno del delitto.

