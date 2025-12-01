Garlasco spuntano le foto di Sempio davanti a casa Poggi nel giorno del delitto

Si tratta di due immagini risalenti alle 15:53 e alle 16:13, ovvero ore dopo il ritrovamento del corpo di Chiara Poggi. Per l'avvocata di Sempio si tratterebbe di foto che avvalorano il racconto fatto dal suo assistito agli inquirenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Garlasco, spuntano le foto di Sempio davanti a casa Poggi nel giorno del delitto

Altre letture consigliate

Garlasco, indagini vicine alla chiusura: spuntano le foto di Andrea Sempio fuori casa dei Poggi dopo l'omicidio >> https://buff.ly/Y3ox4iC - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, spuntano delle foto di Andrea Sempio davanti casa dei Poggi il giorno dell’omicidio. Eccole - Riportiamo le ultime notizie sul caso Garlasco e le potenziali conseguenze per Andrea Sempio nelle indagini in corso. Segnala piudonna.it

Delitto di Garlasco: spuntano le foto di Andrea Sempio (e delle Cappa) davanti a casa Poggi quel giorno. Intanto l’avv. Lovati aggiunge “un leprotto” ai suoi personaggi - Andrea Sempio, come anche suo padre Giuseppe, le gemelle Paola e Stefania Cappa e la zia di Chiara, Mariarosa Poggi, sono stati tra i tanti che in quel 13 agosto del 2007 hanno raggiunto la villetta d ... Segnala mowmag.com

Garlasco, foto di Sempio in via Pascoli: si indaga sugli scatti ritrovati - Una testimone convocata in caserma, l’indagato immortalato davanti alla villa poche ore dopo il ritrovamento del corpo di Chiara Poggi ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Garlasco, le foto di Sempio davanti alla villetta di Chiara Poggi: bufera sul web - Le immagini del 37enne in via Pascoli datate 13 agosto del 2007 e circolate sul web stanno facendo discutere, l’avvocato Cataliotti sicuro: “La migliore prova” ... libero.it scrive

Delitto di Garlasco: le foto di Andrea Sempio fuori dalla villetta dei Poggi - Continuano le indagini sul delitto di Garlasco e l'omicidio Chiara Poggi: spuntano le vecchie foto di Andrea Sempio fuori dalla villetta. Secondo newsmondo.it

Garlasco, le foto inedite di Andrea Sempio e delle gemelle Cappa davanti casa Poggi il giorno dell'omicidio di Chiara - Andrea Sempio per due volte davanti casa Poggi il giorno dell'omicidio di Chiara, il 13 agosto 2007. Secondo msn.com