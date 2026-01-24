Garlasco Sempio a Quarto Grado | ‘Sono stato io a chiamare gli amici’ il confronto dalle telefonate al pc

Durante la trasmissione di Quarto Grado, Andrea Sempio ha partecipato a un confronto con gli opinionisti, dichiarando di aver chiamato gli amici come parte di una strategia. La sua presenza in studio ha suscitato reazioni sui social e aperto un dibattito sulla gestione delle prove e delle testimonianze nel caso. L'intervento ha acceso discussioni sulla trasparenza e le modalità di comunicazione nel contesto giudiziario.

Andrea Sempio si è confrontato in studio con gli opinionisti di Quarto Grado: ‘In tv per strategia’. Una scelta che fa discutere e infiamma il dibattito social. Andrea Sempio ha riacceso le telecamere su di sé e non ha intenzione di spegnerle. Una decisione che non nasce dall’improvvisazione, ma da una strategia difensiva condivisa con i suoi legali, come lui stesso ha dichiarato nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 23 gennaio. Un faccia a faccia serrato, durante il quale il 37enne, oggi indagato per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi, ha risposto alle domande degli opinionisti e degli esperti sul caso Garlasco, tornando a raccontare la sua versione dei fatti a quasi diciotto anni dal delitto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Garlasco, il video di Sempio sul pc di Chiara mostrato a "Quarto Grado"A Garlasco, è stato diffuso il video di Sempio visualizzato sul PC di Chiara, trasmesso a "Quarto Grado".

