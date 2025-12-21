Ballando con le Stelle vince Andrea Delogu ecco chi ha conquistato il secondo e terzo posto

Nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle, sono stati annunciati i risultati finali. Andrea Delogu si è aggiudicata il primo posto, mentre al secondo e al terzo sono arrivati altri concorrenti. La competizione ha visto impegnati numerosi partecipanti in prove di danza e spettacolo. Andrea Delogu vince l’edizione del programma. Andrea Delogu è la vincitrice di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle: Andrea Delogu vince l'edizione del programma. Andrea Delogu è la vincitrice di Ballando con le Stelle. La conduttrice e scrittrice ha conquistato il primo posto al termine della finale del programma televisivo di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, grazie ai punteggi ottenuti nelle esibizioni decisive e al consenso del pubblico. Nel corso della serata finale, Delogu si è esibita insieme al maestro di ballo con cui ha partecipato all'intera edizione, affrontando diverse prove previste dal regolamento del programma. Le performance sono state valutate dalla giuria tecnica e dal televoto, che hanno determinato la classifica conclusiva.

Vince Ballando con Le Stelle 2025 Andrea Delogu. Seconda Francesca Fialdini: la classifica - La conduttrice ha conquistato il pubblico insieme al maestro Nikita Perotti, superando la favorita Francesca Fialdini. ilfattoquotidiano.it

Andrea Delogu vince Ballando con le stelle: l'ingresso dopo l'addio a Luigi Bruno, la storia con Nikita Perotti, l'abbandono per la morte del fratello Evan - La conduttrice de "La porta magica" è riuscita a strappare dalle mani di Francesca Fialdini la coppa di migliore ballerina di ... leggo.it

Andrea Delogu e Nikita Perotti trionfano a Ballando con le stelle 2025 con il 55% di preferenze. Secondo posto per la toscana Francesca Fialdini (di Massa, ndr) e Giovanni Pernice nella finalissima che chiude lo show di Raiuno. La vittoria è stata decretata al t - facebook.com facebook

«Ballando con le stelle», il pagellone finale: il trionfo di Andrea Delogu (9), Fognini cade e si rialza (7), la rivincita di D'Urso (8) x.com

