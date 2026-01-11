Rugby l' Alto Lazio piega Perugia | la prima sconfitta dopo sei vittorie consecutive

Il Rugby Alto Lazio mette fine alla serie di vittorie del Rugby Perugia, che si ferma a sei successi consecutivi. Nella partita valida per il campionato, i Lions si sono imposti con il punteggio di 19-11, segnando la prima sconfitta stagionale per la squadra umbra. Un risultato che sottolinea l’equilibrio e la competitività del torneo, offrendo spunti di riflessione per entrambe le formazioni.

