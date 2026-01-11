Rugby l' Alto Lazio piega Perugia | la prima sconfitta dopo sei vittorie consecutive
Il Rugby Alto Lazio mette fine alla serie di vittorie del Rugby Perugia, che si ferma a sei successi consecutivi. Nella partita valida per il campionato, i Lions si sono imposti con il punteggio di 19-11, segnando la prima sconfitta stagionale per la squadra umbra. Un risultato che sottolinea l’equilibrio e la competitività del torneo, offrendo spunti di riflessione per entrambe le formazioni.
Il Rugby Perugia conosce per la prima volta in questa stagione il sapore amaro della sconfitta. Dopo sei vittorie consecutive, la squadra del duo Poloni-De Angelis è caduta sotto i colpi del Rugby Lions Alto Lazio (11-19). Uno scontro al vertice che gli ospiti hanno avuto il merito di portare a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
