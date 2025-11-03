L'accettazione radicale può essere il segreto per restare calmi quando i bambini fanno i capricci | di cosa si tratta
Spesso impiegata nella terapia dialettico-comportamentale, l'accettazione radicale è un'abilità psicologica che può aiutare i genitori a gestire le crisi dei figli con calma e consapevolezza, senza reprimere le emozioni. Secondo gli esperti, riconoscere ciò che non si può controllare, accogliere le emozioni e stabilire aspettative realistiche consente infatti di rafforzare il legame con i bambini, favorendo resilienza, fiducia e crescita emotiva reciproca. 🔗 Leggi su Fanpage.it
