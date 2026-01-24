Scossa di terremoto nella pedemontana

Una scossa di terremoto si è verificata questa mattina alle 6:36 nella zona pedemontana di Pordenone. La magnitudo rilevata è stata di 3.0. Non sono stati segnalati danni significativi, ma l’evento ha suscitato preoccupazione tra la popolazione locale. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sulle eventuali conseguenze dell’evento sismico.

Scossa di terremoto alle 6 e 36 di oggi nella pedemontana pordenonese. La magnitudo registrata è stata di 3.0 della Scala Richter. L'epicentro è stato segnalato a 4 chilometri a nord est di Andreis. La profondità epicentrale, in seguito alle verifiche effettuate dai tecnici dell’Ogs-Crs, per la.🔗 Leggi su Udinetoday.it Terremoto nella notte, scossa di magnitudo 5.6Nella notte si è verificata una potente scossa di magnitudo 5. Terremoto, scossa di magnitudo 5.6 avvertita nella notteNella notte, al largo della costa meridionale di Panama, si è verificato un terremoto di magnitudo 5. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Scossa di terremoto: ecco come comportarsi Argomenti discussi: Terremoto nel Palermitano, scossa di magnitudo 3; Forte scossa di terremoto a Messina sentita fino a Catania ed Enna, paura e gente in strada; Trema la terra nel Foggiano: scossa di terremoto avvertita dal Gargano all'Alto Tavoliere; Scossa di terremoto nella notte a Casteldaccia: paura ma nessun danno. Scossa di terremoto all'alba in Friuli, raffica di segnalazioni dei lettoriScossa di terremoto registrata vicino Andreis nel Pordenonese: magnitudo, orario, profondità e localizzazione del sisma. nordest24.it Terremoto nel Catanzarese, scossa di magnitudo 3.8. Percepito anche a CosenzaIl sisma è stata registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 15.20 circa. L'epicentro è stato individuato dall'Ingv ad una profondità di 20 chilometri nella zona di ... tg24.sky.it Trema ancora la terra nel Palermitano, terremoto di magnitudo 3.0 La notizia: https://qds.it/scossa-terremoto-palermitano-magnitudo-3-0/ - facebook.com facebook #Terremoto oggi a Catanzaro, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Serrastretta: avvertita in Calabria x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.