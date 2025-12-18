Terremoto scossa di magnitudo 5.6 avvertita nella notte

Nella notte, al largo della costa meridionale di Panama, si è verificato un terremoto di magnitudo 5.6, avvertito chiaramente nella regione. L'evento sismico ha attivato tempestivamente i sistemi di monitoraggio internazionali, suscitando preoccupazione e attenzione tra le popolazioni locali e le autorità. La scossa ha ricordato l'importanza di essere sempre preparati di fronte a eventi naturali improvvisi e potenti.

Un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato nella notte al largo della costa meridionale di Panama, facendo scattare le rilevazioni dei sistemi di monitoraggio sismico internazionali. La scossa è stata individuata dall' INGV alle 00:07 ora italiana, quando in Centro America erano le 17:07, e si è verificata in mare, a breve distanza dalla linea costiera, in una zona già nota per la sua attività sismica. L'evento è stato localizzato a una profondità relativamente superficiale, pari a 9 chilometri, un dato che rende il sisma potenzialmente avvertibile, pur senza conseguenze immediate segnalate.

