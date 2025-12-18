Nella notte si è verificata una potente scossa di magnitudo 5.6 al largo della costa, scatenando immediati allarmi tra i sistemi di monitoraggio sismico globali. La terra ha tremato, suscitando preoccupazione e attivando le procedure di sicurezza. Restiamo vigili per aggiornamenti e informazioni ufficiali.

© Tvzap.it - Terremoto nella notte, scossa di magnitudo 5.6

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata nella notte al largo della costa, attivando immediatamente i principali sistemi di rilevazione sismica internazionali. L’evento è stato individuato dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 00:07 ora italiana, corrispondenti alle 17:07 locali e si è verificato in mare aperto, a breve distanza dalla linea costiera. Forte scossa nella notte. Il sisma è stato localizzato a una profondità di circa 9 chilometri, un valore considerato relativamente superficiale in ambito geofisico. Una profondità di questo tipo rende in genere la scossa potenzialmente percepibile in un raggio più ampio, specialmente lungo le aree costiere, pur non implicando automaticamente danni o conseguenze gravi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

