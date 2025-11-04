Firenze 30enne tenta di rubare nelle auto e usa la copertura di un tombino per spaccare i vetri

Notizie.virgilio.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Firenze per tentato furto aggravato: sorpreso a forzare auto in via Fiume usando un tombino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

firenze 30enne tenta di rubare nelle auto e usa la copertura di un tombino per spaccare i vetri

Firenze, 30enne tenta di rubare nelle auto e usa la copertura di un tombino per spaccare i vetri

