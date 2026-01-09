Tenta di rubare dei vestiti rompendo le placche antitaccheggio 21enne scoperto e arrestato
Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Catania per aver tentato di sottrarre capi di abbigliamento rompendo le placche antitaccheggio. L’episodio è avvenuto nel quartiere Borgo, dove il ragazzo ha tentato di mettere in atto un furto senza successo. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto, evidenziando l’importanza di controlli efficaci contro i tentativi di taccheggio.
Non è andato a buon fine lo shopping a costo zero che un 21enne, di origini straniere, ha messo in atto all’interno di un negozio di abbigliamento di Catania, situato nel quartiere Borgo. Il giovane è entrato all’interno dell’attività commerciale nel primo pomeriggio, dirigendosi al reparto uomo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
