Tenta di rubare dei vestiti rompendo le placche antitaccheggio 21enne scoperto e arrestato

Da cataniatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Catania per aver tentato di sottrarre capi di abbigliamento rompendo le placche antitaccheggio. L’episodio è avvenuto nel quartiere Borgo, dove il ragazzo ha tentato di mettere in atto un furto senza successo. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto, evidenziando l’importanza di controlli efficaci contro i tentativi di taccheggio.

Non è andato a buon fine lo shopping a costo zero che un 21enne, di origini straniere, ha messo in atto all’interno di un negozio di abbigliamento di Catania, situato nel quartiere Borgo. Il giovane è entrato all’interno dell’attività commerciale nel primo pomeriggio, dirigendosi al reparto uomo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Denunciati due giovanissimi ladri: avevano provato a rubare dei vestiti rimuovendo l'antitaccheggio

Leggi anche: Rimuove le placche antitaccheggio senza danneggiare la merce: scatta ugualmente il furto aggravato

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.