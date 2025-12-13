Chi era Michela Ferrandino la 34enne morta nello scontro tra un'auto e un camion ad Apricena

Michela Ferrandino, 34 anni, è la giovane vittima dell'incidente tra un'auto e un camion avvenuto ieri lungo la strada provinciale 38 ad Apricena. L'incidente ha provocato la sua tragica morte, suscitando sgomento nella comunità locale.

Si chiamava Michela Ferrandino la 34enne morta nell'incidente avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 12 dicembre, lungo la strada provinciale 38 per Apricena. La donna lavorava come infermiera e aveva una figlia di soli 10 anni.

Auto contro camion, la 34enne Michela Ferrandino muore sul colpo: era infermiera e aveva una figlia di 10 anni

Abbiamo appreso della tragica scomparsa dell'infermiera Michela Ferrandino, infermiera 34enne di San Nicandro Garganico. #OPIFoggia si stringe al dolore che ha colpito la famiglia per questa grave perdita. Giungano le più sincere e sentite condoglianze x.com

