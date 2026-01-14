Accoltellato e abbandonato davanti all’ospedale muore poco dopo La scoperta shock chi era

Un episodio tragico ha sconvolto la mattinata di mercoledì 14 gennaio tra le province di Varese e Milano. Un uomo, accoltellato e abbandonato davanti a un ospedale, è deceduto poco dopo. La vicenda, iniziata come un tentativo di furto, si è conclusa in tragedia, lasciando molte domande sulle circostanze e sull’identità della vittima.

Un epilogo drammatico ha scosso la mattinata di mercoledì 14 gennaio tra le province di Varese e Milano, trasformando un tentativo di furto in una tragedia di sangue. Tutto ha avuto inizio intorno alle 11, quando due uomini si sono introdotti in una villa di Lonate Pozzolo per rubare dopo aver scassinato la porta d'ingresso. Il piano criminale è però naufragato nel momento in cui i malviventi si sono trovati faccia a faccia con il proprietario dell'abitazione, che li ha colti sul fatto. Ne è nata una colluttazione violentissima: il padrone di casa ha ricevuto diversi pugni al volto e qualche calcio, ma nella concitazione della lotta ha afferrato un coltello, colpendo uno dei due intrusi al torace.

Accoltellato al petto durante un tentato furto muore davanti all'ospedale - Nomade, trentenne, è stato trasportato da uno sconosciuto al nosocomio di Magenta (MI). rainews.it

Abbandonato davanti all’ospedale di Magenta, aveva appena tentato un furto in villa ed è stato accoltellato dal proprietario - Il giallo dell’uomo ferito lasciato davanti all’ospedale di Magenta, scoperto questa mattina, ha trovato nel corso delle ore una drammatica spiegazione. ilnotiziario.net

Dramma tra le mura di casa, giovane accoltellato brutalmente dal padre. Prima le urla, poi, i fendenti. Il ragazzo è arrivato in ospedale in codice rosso con un polmone perforato. facebook

