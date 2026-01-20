Avanza il Board of Peace Con le ruspe sull’Onu

Il Board of Peace prosegue con le operazioni a Gerusalemme Est, dove le ruspe sono entrate nel compound Onu. L’intervento, descritto come un sequestro legale e conforme alle prerogative dello Stato, si svolge con un approccio sobrio e ufficiale. Questa azione evidenzia le tensioni in atto e la complessità delle questioni legali e diplomatiche nella regione.

La ruspa entra nel compound Onu a Gerusalemme Est con la stessa calma di un atto d’ufficio. L’operazione viene presentata come sequestro legale, privo di immunità, inserito nelle prerogative dello Stato. L’Unrwa parla di violazione del diritto internazionale e di attacco diretto alla propria missione. Il risultato resta visibile: la presenza delle Nazioni Unite nei Territori occupati viene ridotta in macerie, alla luce del giorno, davanti alle telecamere. A Gaza, nello stesso tempo, muore una bambina di sette mesi. Si chiamava Shatha Abu Jarad. La causa è il freddo. Le tende offrono isolamento insufficiente, i generatori arrivano a intermittenza, il carburante resta razionato, gli aiuti si accumulano ai varchi.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it Gaza: il “Board of Peace” sostituisce l’ONU. Un miliardo per entrare nel club di TrumpDopo il fallimento della tregua a Gaza, si apre un nuovo scenario con la creazione del “Board of Peace”, promosso da Trump e sostituto dell’ONU. Leggi anche: Gaza, duello diplomatico all'Onu: Mosca sfida il piano Trump con una controproposta che boccia il "Board of Peace" e rilancia la soluzione a 2 Stati Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: L’intelligenza artificiale entra in corsia, ma l’Europa è ancora a metà del guado; Siria, l’esercito avanza; Energia: il petrolio reagisce l’uranio avanza; Davos crocevia della pace in Ucraina. Salvini spera nella fine del conflitto. Come funziona il Board of peace per Gaza voluto e coordinato sempre da lui, Donald TrumpDalla nuova fase della tregua nella Striscia di Gaza al nuovo gruppo di lavoro voluto da Washington: come funziona il Board of Peace, chi ne fa parte e perché l’iniziativa sta creando tensioni ... wired.it Gaza, Trump amplia il Board of Peace: anche Putin riceve l’invito a partecipareIl presidente russo, Vladimir Putin, è stato invitato a far parte del Board of Peace per Gaza, l’organismo internazionale promosso da Donald Trump per supervisionare la transizione dal cessate il ... tag24.it #AO26 Jannik #Sinner avanza al secondo turno degli Australian Open. L'azzurro era avanti di due set (6-2, 6-1) quando l'avversario francese Gaston, sofferente, si è ritirato tra le lacrime Foto Ansa - facebook.com facebook La maggioranza di governo avanza una riforma dell’università spezzata in tre frammenti: governance, ANVUR e reclutamento. Il rischio più grande Che opporsi a una riforma sbagliata significhi difendere uno status quo indifendibile. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.