Scatta l' allerta gialla per neve | sopra gli 800 metri previsti anche 30 centimetri

Per oggi, sabato 24 gennaio, la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un’allerta gialla per neve, valida anche nelle aree collinari e montane del Parmense. Previsti accumuli fino a 30 centimetri sopra gli 800 metri di quota. Si consiglia di adottare le precauzioni necessarie in caso di spostamenti e di consultare gli aggiornamenti meteo ufficiali.

Anche per la giornata di oggi, sabato 24 gennaio, la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta meteo per neve, valida anche per le zone collinari e montane del Parmense. Per la giornata di sabato 24 gennaio sono previste precipitazioni, più' consistenti nella seconda parte della.

