Allerta meteo ' gialla' nel Foggiano | rischio pioggia e vento per 24 ore attesa neve sopra i 600 metri

L’area del Foggiano è interessata da un’allerta meteo gialla valida per le prossime 24 ore, a causa di possibili piogge, vento e neve sopra i 600 metri. La Protezione civile regionale ha emesso il bollettino di rischio, raccomandando attenzione alle condizioni atmosferiche e alle eventuali criticità sul territorio. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti di prudenza durante questo periodo.

Allerta meteo 'gialla' nel Foggiano, dove la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino per rischio vento, idrogeologico e idrogeologico per temporali. L'allerta è scattata alle 14 di oggi, sabato 10 gennaio, e resterà in vigore per le successive 24 ore. "Previste precipitazioni sparse.

