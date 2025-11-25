Neve in arrivo anche in collina | in Emilia Romagna scatta l' allerta gialla

Bologna, 25 novembre 2025 - La Romagna e le pianure dell’Emilia si preparano a una settimana caratterizzata da freddo, pioggia e neve:  persino in collina. il maltempo annunciato dagli esperti della Regione Emilia-Romagna si traduce in una doppia allerta gialla, valida da oggi a mezzogiorno fino alla mezzanotte di giovedì, sia per neve  (per la giornata di domani, mercoledì 26 novembre ) sia per rischio idrogeologico e idraulico, con fiumi e corsi d’acqua guardati a vista (per la giornata di oggi, martedì 25 novembre e anche domani).  Neve nell’Appennino riminese e forlivese. Allerta meteo gialla per piene dei fiumi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

