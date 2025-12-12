La truffa delle chiamate dei call center per rubare i dati delle persone e chiedere rimborsi a loro insaputa

Una truffa attraverso chiamate dei call center ha sfruttato il coinvolgimento delle vittime, ottenendo i loro dati personali sotto falsa presentazione di contratti luce e gas. Questa strategia fraudolenta ha permesso ai truffatori di accedere indebitamente alle informazioni, con l’obiettivo di chiedere rimborsi o compiere altri raggiri, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini.

Raccoglieva i dati delle persone attraverso un call center: chiamava proponendo contratti luce e gas. Poi una volta ottenute le informazioni desiderate, mediante le credenziali Spid, truffava l'Agenzia delle Entrate richiedendo rimborsi illeciti.Nell'ambito dell'operazione denominata 'Dark Spid'. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Stop alle telefonate truffa! La seconda fase del blocco anti-spoofing di AGCOM ha già respinto milioni di chiamate mascherate da numeri italiani. Attenzione però: i call center abusivi cambiano strategia e usano numeri esteri reali. Verificate sempre l’interlo - facebook.com Vai su Facebook

«La sua tariffa della luce scade, ma abbiamo un'offerta»: telemarketing e truffe, 520 mila euro di multa a sei call center - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato multa sei società che proponevano contratti di energia o telefonia: usavano tecniche ingannevoli, omettendo informazioni fondamentali e con informazi ... Segnala msn.com

Truffa delle chiamate dall’estero: ecco cosa succede se rispondi a certi numeri con prefisso +33 e +34 - Nuova truffa telefonica anche nel Comasco: squilli brevi da Francia e Spagna, poi la richiesta di passare su WhatsApp. Si legge su quicomo.it

