Furto in chiesa | ritrovata e restituita cassettina delle offerte

Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a coloro che hanno ritrovato e restituito la cassetta delle offerte sottratta ieri in parrocchia. La collaborazione e l’attenzione della comunità sono fondamentali per mantenere un ambiente di rispetto e fiducia reciproca. Continueremo a vigilare affinché la nostra chiesa rimanga un luogo di pace e accoglienza per tutti.

"Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a coloro che hanno ritrovato e restituito la cassetta sottratta ieri in parrocchia. Un gesto di responsabilità e rispetto che testimonia attenzione verso la comunità e i suoi valori. Grazie di cuore". Con questo messaggio, la parrocchia di San.🔗 Leggi su Salernotoday.it Furto in chiesta, ritrovata e restituita cassettina delle offerteDesideriamo esprimere un sincero ringraziamento a coloro che hanno ritrovato e restituito la cassetta delle offerte sottratta ieri in parrocchia. Furto in parrocchia, rubata la cassettina delle preghiere e delle offerteNella parrocchia “San Michele Arcangelo” di Nocera Superiore, ieri sera alle 19:20 si è verificato un furto: la cassettina destinata alle offerte e alle preghiere è stata sottratta. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Furto in chiesta, ritrovata e restituita cassettina delle offerte; Furto sacrilego a Gioia Tauro, ritrovata la refurtiva; Chiese nel mirino: nuovo furto nella Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno. Calabria, furto in chiesa: ritrovati gli oggetti sacriRitrovati a poche decine di metri dalla chiesa della Sacra Famiglia la campana e il crocifisso sottratti nella notte tra il 7 e l’8 gennaio alla chiesetta di quartiere Eranova. Il ritrovamento, avvenu ... zoom24.it Ladri in chiesa, il provvedimento del prete: «Troppi furti, porte chiuse dalle 12 alle 15»PAESE (TREVISO) - Non si placa l'allarme furti nella Marca. E colpisce anche le parrocchie. Come a Castagnole di Paese, dove il parroco, visti i diversi tentativi di furto che si ... ilgazzettino.it TENTATO FURTO IN CHIESA, IL LADRO FERMATO DA UN OPERAIO Un giovane di 27 anni si è introdotto all’interno della chiesa dei Carmini in centro storico a Vicenza e ha rubato degli oggetti smarriti dai fedeli custoditi in un cassetto della parrocchia. A s - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.