scarcerato moretti ambasciatore italiano richiamato da berna

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione della Farnesina dopo la scarcerazione. La Farnesina ha deciso di richiamare a Roma per consultazioni l’ambasciatore d’Italia in Svizzera in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, gestore del locale Le Constellation, coinvolto nella tragedia di Crans-Montana. La notizia è stata confermata dallo stesso Ministero degli Esteri, che ha definito l’episodio di estrema gravità sul piano giudiziario e politico. Palazzo Chigi: “Italia indignata”. Da Palazzo Chigi è arrivata una presa di posizione netta. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno incaricato l’ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, di contattare immediatamente la procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, per esprimere la profonda indignazione del governo italiano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

