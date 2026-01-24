Scarcerato Moretti ambasciatore italiano richiamato da Berna
La Farnesina ha deciso di richiamare in Italia l’ambasciatore a Berna, in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, coinvolto nella vicenda di Crans-Montana. Questa misura temporanea mira a valutare la situazione e approfondire gli sviluppi della vicenda. Per aggiornamenti e approfondimenti, continua a seguire DayItalianews.
ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione della Farnesina dopo la scarcerazione. La Farnesina ha deciso di richiamare a Roma per consultazioni l’ambasciatore d’Italia in Svizzera in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, gestore del locale Le Constellation, coinvolto nella tragedia di Crans-Montana. La notizia è stata confermata dallo stesso Ministero degli Esteri, che ha definito l’episodio di estrema gravità sul piano giudiziario e politico. Palazzo Chigi: “Italia indignata”. Da Palazzo Chigi è arrivata una presa di posizione netta. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno incaricato l’ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, di contattare immediatamente la procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, per esprimere la profonda indignazione del governo italiano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
