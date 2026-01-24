Crans richiamato l' ambasciatore italiano in Svizzera dopo la scarcerazione di Moretti

Il governo italiano ha richiamato l'ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Moretti, per valutare ulteriori azioni da intraprendere. La decisione, presa in accordo tra il ministro Tajani e la presidente Meloni, mira a tutelare gli interessi dell’Italia e delle famiglie delle vittime. La situazione rimane sotto attenzione, con l’obiettivo di definire le prossime mosse diplomatiche.

Sul caso di Crans-Montana, oltre quello giudiziario si apre anche un fronte diplomatico. Il governo, infatti, ha deciso di richiamare l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, «per definire le ulteriori azioni da intraprendere». La decisione arriva all'indomani della decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti proprietario del Constellation dove è avvenuta la tragedia di Capodanno. In una nota di Palazzo Chigi si legge che la premier Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani «hanno dato istruzione all’ambasciatore d’Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud per rappresentarle la viva indignazione del governo e dell’Italia» dopo la scarcerazione di Moretti e «nonostante l’estrema gravità del reato di cui è sospettato, le pesanti responsabilità che incombono su di lui, il persistente pericolo di fuga e l’evidente rischio di ulteriore inquinamento delle prove a suo carico». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

