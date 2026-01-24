Un iceclimber di 37 anni è precipitato da una cascata di ghiaccio a Perarolo, questa mattina intorno alle 10. L'incidente, avvenuto in parete, ha causato un volo di circa otto metri ed è stato segnalato dagli amici che lo hanno riportato alla base. L’uomo è attualmente in condizioni gravi.

PERAROLO - Un iceclimber è precipitato da una cascata di ghiaccio a Perarolo questa mattina, 24 gennaio, intorno alle 10.50 e versa ora in gravi condizioni. L'uomo è stato recuperato dal soccorso alpino di Pieve di Cadore che era stato allertato dal 118 dai due compagni del 37enne di Vigo di Cadore volato da primo mentre stava scalando la colata e caduto per circa 8 metri, perdendo coscienza a seguito dei traumi causati dall'urto con il ghiaccio. Rimasto sospeso in parete, l'uomo, privo di coscienza, è stato portato dagli amici alla base della cascata. L'elicottero Falco non poteva decollare ostacolato dal maltempo, quindi, l'equipe medica e il tecnico di elisoccorso dell'equipaggio si sono uniti alle squadre in movimento. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Scalatore precipita dalla cascata di ghiaccio, volo di 8 metri: è grave. Il 37enne sospeso in parete, l'allarme lanciato dagli amici che lo hanno riportato alla base

Scalatore precipita su una lastra di ghiaccio, il compagno lancia l'allarme ma l'amico muore sul colpoUn incidente in Alto Adige ha portato alla perdita di una vita durante un'escursione a una cascata di ghiaccio a Merano 2000.

Leggi anche: Auto precipita da un ponte, tre operai morti in Sardegna: il volo di 10 metri vicino la cascata

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Giovane alpinista precipita e muore in Alto Adige: Walter Pfeifer era di Velturno; Scalatore precipita su una lastra di ghiaccio, il compagno lancia l'allarme ma l'amico muore sul colpo; Scalatore precipita su una lastra di ghiaccio, il compagno lancia l'allarme ma l'amico muore sul colpo; Walter Pfeifer scivola sulla lastra di ghiaccio e precipita per 40 metri in un burrone, il compagno lancia l'allarme ma l'alpinista...

Iceclimber precipita dalla cascata di ghiaccio, volo di 8 metri: è grave. Il 37enne sospeso in parete, l'allarme lanciato dagli amici che lo hanno riportato alla basePERAROLO - Un iceclimber è precipitato da una cascata di ghiaccio a Perarolo questa mattina, 24 gennaio, intorno alle 10.50 e versa ora in gravi condizioni. L'uomo è stato recuperato dal soccorso ... ilgazzettino.it

Giovane scalatore precipita 10 metri sulla cascata di ghiaccio: 29enne ferito gravementeIncidente in alta Val Saisera: scalatore sloveno cade 10 metri sulla cascata di ghiaccio, elitrasportato all’ospedale di Udine. nordest24.it

Giovane scalatore precipita 10 metri sulla cascata di ghiaccio: 29enne ferito gravemente -> https://www.nordest24.it/malborghetto-valbruna-scalatore-cade-elisoccorso - facebook.com facebook

Giovane alpinista precipita e muore in Alto Adige lavocedelnordest.eu/precipita-e-mu… L'incidente nella zona di Merano 2000. La vittima è un tirolese di 29 anni. In queste ore è lutto in Alto Adige anche per la morte in Romania, di Corina Matras, 26 anni e la fi x.com