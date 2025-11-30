Auto precipita da un ponte tre operai morti in Sardegna | il volo di 10 metri vicino la cascata

Tre operai egiziano sono morti stamattina dopo che la loro auto è precipitata in un torrente sulla SP27 tra Villagrande Strisaili e Tortolì. Stavano partecipando ai lavori per il ponte sul rio Figu Niedda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

