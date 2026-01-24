Santanchè vuole cambiare le vacanze scolastiche | estate più corta per favorire il turismo

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, propone di modificare il calendario scolastico in Italia, riducendo la durata delle vacanze estive. L’obiettivo è incentivare il turismo durante tutto l’anno, evitando che il paese sia principalmente meta di picchi stagionali. Questa proposta mira a favorire uno sviluppo più equilibrato del settore turistico e a rendere l’Italia una destinazione attiva tutto l’anno, anche durante i periodi di pausa scolastica.

L'Italia potrebbe presto dire addio alla lunghissima pausa estiva tra i banchi. La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha lanciato una sfida ambiziosa: rivoluzionare il calendario scolastico per far sì che il nostro Paese non sia più una meta solo da "picchi stagionali", ma una destinazione da vivere 365 giorni l'anno. L'idea di fondo è quella di "destagionalizzare", ovvero distribuire i flussi di turisti in modo più omogeneo, evitando il sovraffollamento di agosto e valorizzando i mesi meno considerati. Attualmente, il sistema italiano è un'eccezione in Occidente, poiché concentra quasi tutto il riposo nei mesi caldi.

