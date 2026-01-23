Calendario scolastico Santanchè propone la revisione | vacanze distribuite durante l’anno per favorire il turismo interno e ridurre l’affollamento stagionale

La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha annunciato l’intenzione di avviare un confronto per rivedere il calendario scolastico italiano. L’obiettivo è distribuire le vacanze nel corso dell’anno, favorendo un migliore equilibrio tra turismo interno e riduzione dell’affollamento nelle stagioni di punta. Questa proposta mira a creare un sistema più sostenibile e armonioso, senza alterare le esigenze educative delle scuole.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha annunciato l’intenzione di avviare un confronto per rivedere il calendario scolastico italiano. L’intervento è avvenuto durante il Terzo Forum Internazionale del Turismo a Milano. La ministra ha dichiarato, come segnala La Presse: “È ormai risaputo che il nostro calendario scolastico concentra le vacanze principalmente in due periodi dell’anno, a differenza di quanto avviene nella maggior parte degli altri Paesi occidentali”. Il sistema attuale concentra le pause scolastiche in momenti specifici dell’anno. La proposta prevede un allineamento graduale ai modelli europei.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Santanchè: «Lavoro con Valditara alla revisione del calendario scolastico. È fondamentale per destagionalizzare il turismo»La ministra Santanchè ha annunciato una collaborazione con Valditara per rivedere il calendario scolastico, con l'obiettivo di favorire una distribuzione più equilibrata delle pause e contribuire alla destagionalizzazione del turismo.

Vacanze scuola, Santanché: “Valutiamo una revisione sui modelli europei”In vista delle vacanze scolastiche, Santanché ha annunciato che si valuta una revisione dei modelli europei.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Santanchè: «Lavoro con Valditara alla revisione del calendario scolastico. È fondamentale per destagionalizzare il turismo»La ministra: «Graduale revisione verso modelli europei che hanno pause più equilibrate durante tutto l'anno» «Abbiamo bisogno di un allineamento graduale del calendario scolastico, è fondamentale per ... roma.corriere.it

Come da calendario scolastico, le scuole saranno chiuse in queste date, per le vacanze di Carnevale. Se volete stare con noi, al costo di 20€ al giorno, affrettatevi perché le iscrizioni sono limitate. Per iscrizioni, compilate il seguente link: https://www.ageco - facebook.com facebook

Il calendario scolastico di quest’anno segna una data nuova: il 20 gennaio diventa la Giornata del Rispetto. L’iniziativa, introdotta dalla legge 70 del 17 maggio 2024, è stata pensata come occasione di riflessione collettiva e approfondimento sul tema d… x.com