Meno tasse e presenze distribuite Il piano di Santanchè per il turismo

Il ministro Daniela Santanchè ha presentato il piano per il turismo in Italia, con l'obiettivo di ridurre le tasse e distribuire meglio le presenze sul territorio. La strategia mira a valorizzare l'intera nazione, promuovendo un turismo diffuso e sostenibile. Durante il terzo Forum Internazionale, Santanchè ha sottolineato l'importanza di rendere l’Italia fruibile tutto l’anno, sfruttando appieno il patrimonio culturale e naturale del paese.

«Vogliamo un’Italia vissuta 365 giorni l’anno, godendo del 100% del territorio». È questa la rotta indicata dal ministro Daniela Santanchè, che ieri ha aperto il terzo Forum Interazionale del Turismo. Un’edizione, quella di quest’anno, all’insegna della valorizzazione dei piccoli centri: l’obiettivo vero, secondo la titolare del Turismo, non dev’essere puntare sull’aumento degli arrivi in senso assoluto, ma sulla capacità dell’Italia di gestire intensità, tempi e spazi di tali arrivi. Del resto, come evidenziato dal premier Giorgia Meloni durante i suoi saluti, in termini numerici le performance italiane sono già ottime: «Abbiamo superato la Francia e ci avviciniamo alla Spagna». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La ministra Santanchè vuole cambiare il calendario scolastico: «Vacanze distribuite tutto l’anno per favorire il turismo»La ministra del Turismo Daniela Santanchè propone di modificare il calendario scolastico italiano per distribuire le vacanze lungo tutto l’anno.

Calendario scolastico, Santanchè propone la revisione: vacanze distribuite durante l’anno per favorire il turismo interno e ridurre l’affollamento stagionaleLa ministra del Turismo Daniela Santanchè ha annunciato l’intenzione di avviare un confronto per rivedere il calendario scolastico italiano.

