L’Italia si conferma come meta privilegiata nel panorama turistico internazionale. Con un numero crescente di visitatori, il nostro Paese supera la Francia, consolidando la propria posizione come destinazione preferita. La soddisfazione espressa da Daniela Santanchè riflette un trend positivo che valorizza il patrimonio culturale, paesaggistico e gastronomico italiano, attirando sempre più viaggiatori da tutto il mondo.

© Lapresse.it - Turismo, Santanchè: "Record di presenze in Italia, superata la Francia"

“Abbiamo avuto la soddisfazione di superare la Francia”, ha detto Daniela Santanchè parlando del numero di turisti che ogni anno vengono in Italia. “Devo il merito di tutto questo agli imprenditori e ai lavoratori del settore del turismo perché loro hanno fatto la parte più importante. Ma anche noi come governo abbiamo fatto quello che ci sembrava giusto”, ha aggiunto la ministra del Turismo in occasione della conferenza di Natale organizzata a Roma. Nei primi nove mesi dell’anno, secondo Istat, il nostro Paese ha registrato 406 milioni di presenze totali, in linea con la Spagna (415,6 milioni) e meglio di Francia (401,3 milioni), Germania (346 milioni) e Grecia (140,4 milioni). 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Settembre da record per il turismo a Napoli: la città verso i 20 milioni di presenze entro fine anno

Leggi anche: Turismo, è boom: che numeri. Siamo più competitivi (e meno cari) di Spagna e Grecia. Santanchè festeggia: pienone da record

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Turismo, Santanchè: "Record di presenze in Italia, superata la Francia" - (LaPresse) "Abbiamo avuto la soddisfazione di superare la Francia", ha detto Daniela Santanchè parlando del numero di turisti che ogni anno ... stream24.ilsole24ore.com