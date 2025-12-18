Turismo Santanchè | Record di presenze in Italia superata la Francia
L’Italia si conferma come meta privilegiata nel panorama turistico internazionale. Con un numero crescente di visitatori, il nostro Paese supera la Francia, consolidando la propria posizione come destinazione preferita. La soddisfazione espressa da Daniela Santanchè riflette un trend positivo che valorizza il patrimonio culturale, paesaggistico e gastronomico italiano, attirando sempre più viaggiatori da tutto il mondo.
“Abbiamo avuto la soddisfazione di superare la Francia”, ha detto Daniela Santanchè parlando del numero di turisti che ogni anno vengono in Italia. “Devo il merito di tutto questo agli imprenditori e ai lavoratori del settore del turismo perché loro hanno fatto la parte più importante. Ma anche noi come governo abbiamo fatto quello che ci sembrava giusto”, ha aggiunto la ministra del Turismo in occasione della conferenza di Natale organizzata a Roma. Nei primi nove mesi dell’anno, secondo Istat, il nostro Paese ha registrato 406 milioni di presenze totali, in linea con la Spagna (415,6 milioni) e meglio di Francia (401,3 milioni), Germania (346 milioni) e Grecia (140,4 milioni). 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Settembre da record per il turismo a Napoli: la città verso i 20 milioni di presenze entro fine anno
Leggi anche: Turismo, è boom: che numeri. Siamo più competitivi (e meno cari) di Spagna e Grecia. Santanchè festeggia: pienone da record
Turismo, Santanchè: "Record di presenze in Italia, superata la Francia" - (LaPresse) "Abbiamo avuto la soddisfazione di superare la Francia", ha detto Daniela Santanchè parlando del numero di turisti che ogni anno ... stream24.ilsole24ore.com
Santanchè, 2025 da record per il turismo e la nostra Venere prende vita - "Visto che quest'anno c'è stata qualche polemica durante l'estate sul turismo, le spiagge vuote. ansa.it
Turismo, Ministero: record presenze a dicembre, montagna domina - (askanews) – Oltre 20 milioni di presenze previste, in aumento sia sui 19,7 milioni di dicembre 2024 che sui 18,9 milioni di dicembre 2023. msn.com
Sentenza sul turismo, la ministra Santanché contro la Consulta: “Tentativo di sovvertire le regole dello Stato” - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.