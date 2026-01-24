Sanremo 2026 Max Pezzali super ospite per le cinque serate | il cachet

Sanremo 2026 si avvicina, con Carlo Conti confermato alla conduzione. Tra le novità, Max Pezzali sarà ospite nelle cinque serate, arricchendo il palinsesto. L’attenzione si concentra anche sugli aspetti organizzativi, come il cachet degli artisti, elemento importante per la riuscita dell’evento. La manifestazione si conferma punto di riferimento della musica italiana, mantenendo il suo ruolo di tradizione e innovazione.

Cresce l’attesa per il Festival di Sanremo 2026, che vedrà ancora una volta Carlo Conti alla guida della kermesse. Dopo l’annuncio dei Big in gara, l’attenzione si è spostata rapidamente sugli ospiti che accompagneranno le serate dell’Ariston. Tra i nomi già ufficializzati spicca quello di Max Pezzali, protagonista di un progetto speciale legato alla Costa Toscana, la nave da crociera ormeggiata a poca distanza dal teatro del Festival. Il cantante si esibirà tutte le sere, con performance differenti, diventando uno dei volti simbolo di questa edizione. Carlo Conti annuncia Max Pezzali come super ospite. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

“Max Pezzali ospite fisso sulla nave del Festival di Sanremo 2026”: Carlo Conti rivela cosa farà l’artista e cerca nomi per le co-conduttrici per le cinque serateDurante l’edizione serale del Tg1 del 7 gennaio, Carlo Conti ha annunciato che Max Pezzali sarà ospite fisso sulla nave del Festival di Sanremo 2026.

Max Pezzali torna a Sanremo, sarà l’ospite fisso per cinque serate a bordo della “nave del festival”Max Pezzali torna a Sanremo, assumendo il ruolo di ospite fisso per tutte e cinque le serate del festival.

Max Pezzali ospite fisso di Sanremo 2026 sulla Costa Toscana: quanto guadagnaAl Festival di Sanremo 2026 sarà presente come super ospite sulla Costa Toscana il mitico Max Pezzali. Ecco il suo cachet. newsmondo.it

A bordo di Costa Toscana a Sanremo sarà presente Max Pezzali per tutte le serate del Festival 2026, con il suo progetto "Max Forever – The Party Boat", un'esperienza musicale in collegamento con il Teatro Ariston per la "Crociera della Musica", con performa - facebook.com facebook