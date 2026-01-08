Durante l’edizione serale del Tg1 del 7 gennaio, Carlo Conti ha annunciato che Max Pezzali sarà ospite fisso sulla nave del Festival di Sanremo 2026. L’artista parteciperà come super ospite nelle cinque serate, mentre si cercano ancora nomi per le co-conduttrici. Il festival si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026, confermando l’importanza di questa edizione nel panorama musicale e televisivo italiano.

Ieri sera, mercoledì 7 gennaio, Carlo Conti ha annunciato all’edizione serale del Tg1 chi sarà uno degli super ospiti del Festival di Sanremo 2026, al via dal 24 fino al 28 febbraio. Il direttore artistico e conduttore ha ufficializzato il nome di Max Pezzali. Quest’anno l’unico e solo protagonista della nave di Sanremo che sosterà al largo della riviera ligure, come ogni anno. Dunque l’ex 883 per cinque serate proporrà le sue hit storiche, con qualche sorpresa. Un altro annuncio è previsto per lunedì prossimo 12 gennaio sempre al Tg1, come ha rivelato lo stesso Conti. Max Pezzali darà così una anticipazione di quello che vedremo nel nuovo tour celebrativo “Max Forever Gli anni d’oro – Stadi 2026”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Max Pezzali ospite fisso sulla nave del Festival di Sanremo 2026”: Carlo Conti rivela cosa farà l’artista e cerca nomi per le co-conduttrici per le cinque serate

Leggi anche: Max Pezzali torna a Sanremo, sarà l’ospite fisso per cinque serate a bordo della “nave del festival”

Leggi anche: Max Pezzali al Festival di Sanremo 2026, sarà lui l’ospite fisso sulla nave: l’annuncio di Carlo Conti al Tg1

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Carlo Conti, 'Max Pezzali ospite fisso a Sanremo dal palco sul mare'; Sanremo 2026, Max Pezzali ospite fisso dalla nave del Festival; Sanremo 2026: Max Pezzali farà parte del Festival come ospite fisso; Max Pezzali ospite fisso del prossimo Festival di Sanremo.

"Festival di Sanremo 2026" : Max Pezzali confermato come super ospite fisso dal palco della nave - Carlo Conti ha annunciato Max Pezzali come super ospite fisso di "Sanremo 2026": il cantante farà festa tutte le sere dal palco della nave davanti a ... alfemminile.com