Calcio Terza categoria Upp-San Gimignano Scontro al vertice tra le due capoliste

E’ lo scontro al vertice tra le due capoliste in programma domenica ad illuminare la decima giornata del girone senese del campionato di terza categoria: Upp Poggibonsese-Sangimignanese non è solo un derby della Valdelsa, ma soprattutto è una sfida decisiva per il primato! Sempre domenica, occhi puntati sul Meroni in casa della Virtus Biancoazzurra, mentre Cus Siena-Geggiano avrà inizio alle 17,30. Oggi, intanto, si giocano tre anticipi, con un Circolo Agrestone-Ancaiano niente male. Il San Rocco va a Gracciano ed il Chiusdino ospita il Pievescola (il via alle 16). Nel girone A di Arezzo il Monticchiello secondo in classifica è sicuramente favorito a Mointecchio e segue con grande interesse San Marco La Sella-Petroio, ovvero prima contro terza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Terza categoria. Upp-San Gimignano. Scontro al vertice tra le due capoliste

