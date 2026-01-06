San Gimignano sotto la neve ma non era stata prevista

Nella mattina dell’Epifania, molte zone della Toscana si sono svegliate coperte da una consistente nevicata, tra cui San Gimignano. La nevicata, inattesa, ha modificato il paesaggio senza essere stata prevista, creando un’atmosfera insolita in una giornata già caratterizzata da festività. La situazione ha richiesto attenzione alle condizioni stradali e alla sicurezza dei cittadini, mentre le temperature si sono mantenute sotto zero.

Siena, 6 gennaio 2026 – Risveglio con nevicate abbondanti nel giorno dell' Epifani a in molte zone della Toscana. Nevica dai 300 metri in su, ma in certe aree anche a quote inferiori. Nevica nel Senese, in particolare precipitazioni abbondanti hanno ricoperto di una coltre bianca il borgo di San Gimignano. San Gimignano peraltro non era stato inserito nella lista dei comuni a rischio allerta gialla per neve, invece questa mattina il borgo si è ritrovato imbiancato. La protezione civile, così come riporta anche il presidente Eugenio Giani, raccomanda di fare attenzione alla guida e ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali ai veicoli (catene o pnematici adeguati).

