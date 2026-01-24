San Francesco di Sales patrono dei giornalisti | il messaggio del consigliere regionale Prospero

Oggi si ricorda San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli operatori della comunicazione. In questa giornata, il consigliere regionale Prospero ha condiviso un messaggio di riflessione sull’importanza della professione giornalistica e del ruolo di chi comunica informazioni con responsabilità e integrità. La figura di San Francesco di Sales invita a un impegno etico e rispettoso nel panorama dell’informazione odierna.

Il patrono dei giornalisti e degli operatori della comunicazione si celebra ogni anno il 24 gennaio, giorno in cui nel 1623 le sue spoglie vennero traslate nel monastero di Annecy Si celebra oggi, sabato 24 gennaio, San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli operatori della comunicazione. Nato nel castello di Sales in Savoia nel 1567, divenne vescovo di Ginevra. Teologo, dialettico e, soprattutto innovatore nelle forme della comunicazione, fu il primo ad introdurre l’uso di fogli stampati da distribuire nelle case o da affiggere all’ingresso delle chiese per le comunicazioni religiose e di catechesi.🔗 Leggi su Chietitoday.it San Francesco di Sales: Patrono dei Giornalisti Celebrato il 24 GennaioIl 24 gennaio si celebra San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Perché San Francesco di Sales è il patrono dei giornalisti? La storia del santo che ha inventato la comunicazioneIl 24 gennaio si ricorda San Francesco di Sales, vescovo di Ginevra e dottore della Chiesa, riconosciuto come patrono dei giornalisti e dei comunicatori. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli operatori della comunicazione; San Francesco di Sales, maratona social per la pace e il dialogo online; SEMINARIO: messa per il patrono San Francesco di Sales; San Francesco di Sales, la Messa con i giornalisti. San Francesco di Sales: Patrono dei Giornalisti Celebrato il 24 GennaioScopri la vita di San Francesco di Sales, il suo percorso verso la santità e le curiosità legate alla sua celebrazione globale. msn.com San Francesco di Sales: diocesi Ascoli Piceno, tornano le pubblicazioni dello storico periodico La Vita PicenaNel giorno dedicato a San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, tornano le pubblicazioni de La Vita Picena, storico periodico della diocesi di Ascoli Piceno che oggi si apre anche ai territori ... agensir.it Tele Dehon. . A Barletta, nel santuario della Madonna dello Sterpeto, è stata celebrata la messa per i giornalisti in occasione della memoria liturgica del loro patrono, San Francesco di Sales. - facebook.com facebook San Francesco di Sales, il comunicatore per l'oggi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.